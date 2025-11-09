Movilización de autoridades y emergencia por agresión en Sabinas

SABINAS, COAH.- El reporte de una persona lesionada presumiblemente con arma punzo-cortante generó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en la colonia Jorge B. Cuellar de Sabinas. De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron sobre la avenida Oriente del sector, lo que alertó a los vecinos de la zona.

Según testigos, la persona lesionada fue identificada como José N., se acercó a uno de los domicilios de la zona para pedir auxilio, señalando que uno de sus amigos lo había lesionado. Paramédicos de Cruz Roja se desplazaron al lugar y le brindaron los servicios prehospitalarios al lesionado, quien fue trasladado a la sala de urgencias del centro de salud del municipio para recibir atención médica.

Elementos de diversas corporaciones policiacas arribaron al sitio para iniciar con las investigaciones correspondientes y dar con el paradero del presunto responsable. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre la identidad del lesionado ni del presunto agresor, y se desconoce el motivo del ataque.

La zona fue acordonada por las autoridades para realizar las diligencias pertinentes y recabar pruebas que ayuden a esclarecer los hechos. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el caso y se logre capturar al responsable.

La movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en la colonia Jorge B. Cuellar generó alarma entre los vecinos, quienes se mostraron preocupados por la seguridad en la zona. Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, pero se espera que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes de este tipo.