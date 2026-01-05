Accidente en Sabinas: Nicolás, motociclista, es trasladado a urgencias

SABINAS, COAH.- Un joven motociclista identificado como Nicolás, vecino de la colonia La Retama, resultó lesionado tras un accidente ocurrido en la colonia Sarabia, cuando elementos de Seguridad Pública municipal les habían marcado el alto.

El percance se registró en el cruce de las calles Constitución y Madero, cuando el motociclista no respetó el alto e impactó contra un vehículo sedán, saliendo volando por varios metros sobre el pavimento. Testigos señalaron que el joven declaró que huía por temor a ser detenido, aunque aseguró desconocer el motivo por el cual los uniformados pretendían interceptarlo.

Vecinos de la zona acudieron de inmediato para auxiliar al herido y solicitaron el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al lugar para brindar atención médica inicial. La rápida intervención de la comunidad permitió estabilizar al lesionado.

El motociclista, que presentó lesiones de consideración, fue trasladado al centro de salud de Sabinas para recibir atención en el área de urgencias.

La comunidad de la colonia Sarabia mostró preocupación por la seguridad vial tras el incidente. Los habitantes piden a las autoridades que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la persecución. Autoridades municipales no han emitido hasta el momento un informe oficial sobre el motivo de la intervención policial.