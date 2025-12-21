Lesionados tras accidente de motocicleta en la colonia San Antonio, Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- La mañana del sábado se registró un accidente de motocicleta en la colonia San Antonio, dejando como saldo varias personas lesionadas. El hecho ocurrió alrededor de las 10:07 horas en la avenida Nogalar número 323, entre las calles Altamirano y Gómez Farías, según el reporte policial.

De acuerdo con la información inicial, en el lugar se encontró una motocicleta tirada junto a cuatro personas que habían caído sobre el pavimento. Testigos señalaron que únicamente una de ellas se encontraba consciente, mientras que las otras tres permanecían inmóviles en el suelo. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente y el tipo de lesiones que presentaban los involucrados.

Mariana Solís, vecina de la Colonia San Antonio, reportó la emergencia a través de la línea de atención, indicando que no tenía mayores referencias sobre cómo ocurrió el percance. La usuaria destacó la gravedad de la situación al observar a los lesionados, lo que motivó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a los afectados y trasladarlos a un centro hospitalario. La presencia de las autoridades permitió acordonar el área y facilitar las labores de rescate, mientras se recababa información para esclarecer las circunstancias del accidente.

Este hecho ha generado preocupación entre vecinos de la colonia San Antonio, quienes solicitaron mayor vigilancia en la zona y medidas de prevención para evitar nuevos incidentes. Las autoridades locales informaron que se continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y garantizar la seguridad vial en el municipio.