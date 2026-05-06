Parque del Río Sabinas recibe mantenimiento por parte de la comunidad

SABINAS, COAH.- El presidente de Paseo del Río Sabinas, Isaac Castañeda Lozano, confirmó la realización de trabajos de limpieza y mantenimiento en el parque del Río Sabinas. El empresario y activista en favor del medio ambiente reiteró la importancia de mantener limpio y ordenado este lugar para que las familias pudieran disfrutar de uno de los atractivos principales de la ciudad de Sabinas.

Castañeda Lozano señaló que el paraje era un sitio histórico y uno de los puntos más representativos del municipio. Destacó que conservarlo en buenas condiciones resultaba fundamental tanto para la convivencia familiar como para el cuidado del medio ambiente y la imagen de la ciudad ante los visitantes.

El presidente del paseo agradeció a las personas que se integraban de manera voluntaria a estas acciones. Mencionó que en diversas ocasiones al año se sumaban ciudadanos para apoyar en las jornadas de limpieza y mantenimiento, lo que permitía preservar el lugar en mejores condiciones.

Indicó que durante las pasadas vacaciones de Semana Santa, el parque del Río Sabinas fue uno de los sitios más visitados en la región Carbonífera. La alta afluencia de turistas y familias locales, dijo, reforzaba la necesidad de mantener el área limpia y segura para todos los usuarios.

Finalmente, Isaac Castañeda Lozano hizo un llamado a los visitantes para que concentraran la basura en los lugares asignados. Pidió el apoyo de la comunidad para conservar el paraje en óptimas condiciones y aseguró que la participación ciudadana era clave para que el Río Sabinas siguiera siendo un espacio digno de orgullo para Sabinas.