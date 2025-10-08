Sensei Vicente Velázquez y Natalia Carrales Lira destacan en karate nacional

SABINAS, COAH.- La destacada atleta sabinense Natalia Carrales Lira reafirmó su calidad como campeona mundial de Kata de Karate Do al conquistar dos medallas de oro en la edición XXXIX de la Copa Murayama, celebrada recientemente en Monterrey, Nuevo León. Su desempeño sobresaliente la posiciona como una de las máximas exponentes del karate nacional.

Representando al Dojo Omega Sabinas, bajo la dirección del Sensei Vicente Velázquez Arreaga, Carrales Lira se impuso con autoridad en las disciplinas de kata y kumite, demostrando una vez más su dominio técnico, disciplina y fortaleza mental. La competencia reunió a los mejores karatecas del país, lo que realza aún más el mérito de sus triunfos.

Gracias a estos resultados, Natalia obtuvo el derecho de representar a México en el torneo mundial de Karate que se llevará a cabo en Rumanía en 2026. Este logro marca un nuevo capítulo en su carrera deportiva, consolidando su lugar en la élite internacional del Karate Do.

La campeona sabinense expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de su Sensei y compañeros del Dojo Omega Sabinas, quienes celebraron con orgullo su victoria. Carrales Lira también compartió su compromiso de entrenar intensamente para llegar en óptimas condiciones al certamen mundial.

Con esta hazaña, Natalia Carrales Lira no solo enaltece el nombre de Sabinas, sino que inspira a nuevas generaciones de deportistas a perseguir sus sueños con esfuerzo y dedicación. Su historia es un ejemplo de que el talento, acompañado de trabajo constante, puede trascender fronteras.