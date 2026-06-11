Paquetes electorales del IEC son trasladados en Sabinas

SABINAS, COAH.- Custodiados por elementos de corporaciones policiacas estatales, fueron trasladados al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en el municipio de Arteaga, Coahuila los 289 paquetes electorales utilizados en el Distrito 03 durante la jornada del pasado 7 de junio.

La presidenta del comité distrital 03, con sede en Sabinas, Adriana Fraire Herrera, informó que desde la mañana del jueves se inició la extracción de los paquetes de la bodega de seguridad, colocándolos en una unidad de transporte para su desplazamiento hacia la bodega central del IEC.

El operativo incluyó la carga del camión con los paquetes previamente recontados y cotejados, que contienen únicamente votos válidos, nulos, por candidaturas no registradas y sobrantes no utilizados. Dicho material será resguardado junto con el de los 16 distritos electorales del estado, bajo supervisión de personal del IEC.

Como parte de las medidas de seguridad, el vehículo fue sellado con etiquetas firmadas por integrantes del comité y representantes de partidos, además de colocar cinchos de seguridad, con el fin de garantizar que los paquetes no fueran vulnerados durante el trayecto. También se trasladaron las actas levantadas durante el cómputo.

La Fiscalía y las corporaciones estatales confirmaron que el operativo se realizó sin incidentes, asegurando la cadena de custodia y brindando certeza a partidos políticos, ciudadanía y funcionarios sobre la integridad del material electoral.