Bomba de presión donada por Magna Sabinas fortalece a bomberos de Sabinas

SABINAS, COAH.- En un gesto de compromiso con la seguridad de la comunidad, la empresa Magna Sabinas realizó la entrega de una bomba de presión de agua al Departamento de Bomberos. La donación fue encabezada por el gerente de la planta, Juan Carlos Rodríguez Garza, quien destacó la importancia de apoyar a los cuerpos de emergencia que diariamente arriesgan su vida por el bienestar de los ciudadanos.

La nueva bomba de presión llega en un momento crítico, ya que el equipo de bomberos enfrentaba dificultades operativas debido al desgaste de sus herramientas. El uso constante y la falta de renovación habían comenzado a afectar la eficiencia en la atención de incendios, poniendo en riesgo tanto a los elementos como a la población.

Durante el acto de entrega, el Comandante José Pichardo González expresó su agradecimiento a Rodríguez Garza y a Magna Sabinas, subrayando que este tipo de apoyos no solo mejoran la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también elevan la moral del equipo. “Es un respaldo que nos motiva y nos permite servir mejor a nuestra gente”, afirmó.

La bomba de presión será incorporada de inmediato al equipo operativo del departamento, lo que permitirá una mayor potencia en el combate de incendios y una respuesta más rápida en situaciones críticas. Este tipo de tecnología es fundamental para enfrentar siniestros en zonas de difícil acceso o con infraestructura limitada.

Con esta acción, Magna Sabinas reafirma su compromiso con los ciudadanos, demostrando que la colaboración entre empresas y organismos públicos puede generar un impacto positivo y duradero.