Magna Sabinas asegura empleo estable en la Región Carbonífera

SABINAS, COAH.- A pesar de haber detenido la producción la semana pasada debido a un inconveniente en una de sus empresas filiales en los Estados Unidos, Magna Sabinas continúa ofreciendo trabajo a la comunidad local. Así lo informó Juan Carlos Rodríguez Garza, gerente de la empresa, quien destacó que la compañía sigue comprometida con la estabilidad laboral y el bienestar de sus empleados.

Según Rodríguez Garza, la empresa mantiene su estabilidad en la operación de la planta en Sabinas, Coahuila, y sigue contratando personal para reemplazar a aquellos que dejan la empresa por razones externas, como cambio de locación o búsqueda de mejores oportunidades laborales. "Estamos comprometidos con nuestra gente, con su bienestar y con su desarrollo", afirmó.

La empresa repone entre 20 y 30 personas al mes, y sigue buscando generar empleos en la región. La presencia de Magna en Sabinas continúa siendo un pilar importante para la economía local, y la empresa se compromete a seguir trabajando para mantener la estabilidad laboral y el bienestar de sus empleados.

Rodríguez Garza destacó que la empresa valora la mano de obra calificada de la Región Carbonífera y está comprometida con la comunidad local. A pesar de los desafíos, Magna Sabinas sigue siendo una fuente de empleo importante para la región.

La empresa mantiene sus operaciones sin recortes y actualmente no se contempla la contratación de nuevo personal de manera masiva. Sin embargo, seguirán buscando generar empleos y apoyando a la comunidad local.