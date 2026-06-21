Habitantes de Sabinas denuncian agua turbia: SIMAS responde

SABINAS, CAOH.- Habitantes de las colonias Vista Hermosa y Las Vírgenes denunciaron públicamente a través de redes sociales el mal estado del agua que llega a sus hogares, describiéndola como turbia, con olor a pescado y dejando residuos en los tinacos.

La indignación se extendió rápidamente entre los usuarios, quienes acusaron al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de brindar un servicio deficiente.

Mientras en la colonia Santo Domingo el suministro se mantenía limpio, en los sectores afectados señalaron que, parecía que se les estaba entregando agua del río, lo que generó mayor molestia.

Incluso, el pasado viernes lanzaron un ultimátum a la dependencia para resolver la falta de agua potable en sectores como La Retama, Los Manzanos, Las Vírgenes y otros puntos del municipio.

Ante las críticas, trascendió que, cuadrillas de SIMAS Sabinas informaron que se puso en marcha la primera etapa de las nuevas líneas de conducción que conectarán desde Agujita hasta las maquiladoras de Sabinas, como parte de un proyecto de rehabilitación del sistema de abastecimiento de hídrico. Señalaron además que, las líneas fueron limpiadas, pero debido a la alta presión del fluido en colonias como Vista Hermosa y Las Vírgenes, se removieron residuos acumulados, lo que ocasionó que el agua llegara sucia a las viviendas. Aseguraron que en las próximas horas los sedimentos se asentarán y el servicio mejorará.

De igual forma, se dio a conocer que, el próximo lunes iniciará la segunda etapa del proyecto, que contempla la conexión hacia las colonias Los Manzanos y La Retama, con el objetivo de garantizar un suministro de agua potable en mejores condiciones para los usuarios.