Usuarios piden atención a fallas en transporte colectivo de Sabinas

SABINAS, COAH.- Usuarios del transporte colectivo de la ciudad solicitaron a los concesionarios atender las constantes fallas mecánicas que presentan las unidades tipo combi, principalmente en la ruta CERESO–Vírgenes. En las últimas semanas, los desperfectos han provocado retrasos prolongados e incluso que las unidades se queden varadas a media ruta.

Pasajeros que utilizan diariamente este servicio señalaron que, además de ser la ruta con mayor tiempo de espera, con un promedio de media hora entre cada unidad, las condiciones mecánicas de los vehículos, ya de modelos atrasados, agravan la problemática. "Nos condicionan a llegar tarde a nuestros empleos o a cualquier compromiso que tengamos", comentó una usuaria.

Los afectados indicaron que las fallas van desde problemas con el motor hasta desperfectos en frenos y suspensión, lo que también representa un riesgo para quienes viajan en las combis. Aseguran que en varias ocasiones han tenido que descender de la unidad y buscar otro medio para llegar a su destino, generando gastos extra.

Ante esta situación, hicieron un llamado directo a los concesionarios responsables de la ruta CERESO–Vírgenes para que den mantenimiento adecuado a las unidades y garanticen un servicio digno. "Entendemos que los carros ya tienen sus años, pero si van a cobrar el pasaje, mínimo que funcionen bien y no nos dejen tirados", expresó otro pasajero.

Los usuarios pidieron la intervención de la autoridad municipal de transporte para que supervise el estado físico y mecánico de las combis que circulan en Sabinas, y que se establezcan compromisos claros con los concesionarios para mejorar la frecuencia y la seguridad del servicio colectivo.