Juan Carlos Hernández alerta sobre fraudes en Sabinas: consejos para prevenirlos

SABINAS, COAH.- Para evitar fraudes, extorsiones o hackeo de cuentas de redes sociales, es importante que los ciudadanos eviten contestar llamadas de números desconocidos, abrir mensajes de WhatsApp o correo electrónico desconocidos, entre otras medidas", aseguró Juan Carlos Hernández Hernández.

Hernández recomendó activar la configuración anti spam en los teléfonos celulares para prevenir llamadas de extorsión. "Todos los teléfonos traen esta configuración, que te avisa cuando una llamada no es de un contacto registrado", explicó. "Puedes seleccionar que solo recibas llamadas de tus contactos y rechazar las demás".

El especialista también advirtió sobre números locales que pueden ser utilizados para fraudes. "No contestes llamadas de números que no conozcas, especialmente si no son de la región", dijo. "No tengas curiosidad, mejor prevé todo tipo de fraudes".

Hernández recomendó no dar información personal a desconocidos, como códigos o nombres, y estar alerta a tácticas de extorsión. "Ellos tienen su táctica para sacar tu información, y muchas veces se las entregamos nosotros mismos", dijo.

Finalmente, Hernández enfatizó la importancia de estar alerta y tomar medidas de prevención para evitar fraudes. "No hay que ser víctima de la curiosidad, mejor protege toda tu información personal y familiar", concluyó.