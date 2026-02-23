Manolo Jiménez Salinas anuncia inversión histórica en seguridad en Coahuila

SABINAS, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que se invertirá una cantidad histórica en seguridad para la región carbonífera, con la construcción de tres nuevos cuarteles para la marina, la policía estatal y la guardia nacional. Esta inversión se suma a los cinco cuarteles ya construidos en la primera mitad del sexenio, lo que totalizará ocho cuarteles para finales de este año.

El gobernador destacó que la seguridad es una de las principales fortalezas del estado de Coahuila y que se continuará invirtiendo en este rubro. "Hemos venido fortaleciendo nuestro modelo de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza", dijo.

La nueva estrategia de seguridad se basa en la prevención, la proximidad, la inteligencia y la fuerza, con operativos y detenciones para enfrentar a la delincuencia. El gobernador agradeció el apoyo del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de seguridad pública federal Omar García Harfuch, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina.

"Estamos cerrando filas con ellos, hacemos equipo, hay voluntad y coordinación. Hemos logrado buenos resultados, pero no bajamos la guardia y vamos a seguir trabajando en el tema de seguridad" dijo el gobernador.

La inversión en seguridad es una prioridad para el gobierno de Coahuila, y se espera que contribuya a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso de seguir trabajando en este rubro y de enfrentar a la delincuencia con determinación.