Villa de Agujita Lanza Proyecto de Cortometrajes de Ciencia Ficción para Niños

SABINAS, COAH.- La Villa de Agujita se prepara para lanzar un proyecto infantil de cortometrajes de ciencia ficción y realismo mágico dirigido a niños y niñas de entre 8 y 11 años, así lo confirmó la coordinadora del proyecto Marcela Guzmán Acosta, que se llevará a cabo en el Centro Comunitario DIF y la Biblioteca Municipal, tendrá una duración de aproximadamente 10 a 11 semanas, con sesiones los miércoles de 2 a 5 pm.

El objetivo del proyecto es brindar acceso a la cultura y fomentar el desarrollo artístico en los niños, promoviendo la diversión, la sociabilización y la creación de una comunidad artística. Además, se busca ocupar el tiempo libre de los niños en actividades productivas y creativas.

El proyecto es completamente gratuito y se proporcionará alimento, bebida y materiales a los participantes. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar al número 861 113 2299. Se espera que el proyecto comience pronto, aunque se está a la espera de recibir apoyo económico federal.

El equipo del proyecto está compuesto por profesionales que trabajarán con los niños para crear cortometrajes innovadores y creativos. El proyecto es público y ajeno a cualquier partido político, y se enfoca en brindar oportunidades artísticas y culturales a los niños de la Villa de Agujita.

Con este proyecto, se busca fomentar la creatividad y la imaginación en los niños, y brindarles herramientas para desarrollar sus habilidades artísticas. Se espera que el proyecto sea un éxito y que los niños participantes disfruten de esta experiencia enriquecedora.