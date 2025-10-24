Parroquia de San Martín de Porres convoca a marcha de concientización sobre cáncer de mama

SABINAS, COAH.- El próximo domingo 26 de octubre, la Parroquia de San Martín de Porres, a través de su iniciativa Pastoral Social, convocó a la ciudadanía a participar en una emotiva marcha de concientización sobre el cáncer de mama. El evento, que busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana y el acompañamiento a quienes enfrentan esta enfermedad, iniciará a las 6:00 de la tarde con el rezo del Santo Rosario en la Capilla de San José, ubicada en la colonia Infonavit.

La caminata culminará en la Parroquia de San Martín de Porres, donde se celebrará una misa presidida por el padre Rogelio Hidalgo Alba. Los organizadores invitan a los asistentes a vestir prendas rosas como símbolo de solidaridad, además de portar pancartas, globos y mensajes de apoyo para las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. La actividad está abierta a familias, amigos y toda persona interesada en sumarse a esta causa.

Uno de los momentos más significativos será la instalación de un módulo gratuito de trenzado de cabello, donde quienes lo deseen podrán donar su melena para la elaboración de pelucas destinadas a pacientes en tratamiento oncológico. Esta acción busca brindar esperanza y autoestima a quienes enfrentan la pérdida de cabello como consecuencia de la quimioterapia.

La Pastoral Social subraya que esta marcha no solo tiene un carácter religioso, sino también comunitario y humanitario. "Queremos que Sabinas se pinte de rosa, que la gente sepa que no está sola, que hay fe, apoyo y compromiso", expresaron miembros del comité organizador. La iniciativa se enmarca en las actividades del mes rosa, dedicado a la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial.

Con esta convocatoria, la Parroquia de San Martín de Porres reafirma su compromiso con la salud, la empatía y la unión comunitaria. Se espera una nutrida participación de habitantes de distintas colonias, quienes caminarán juntos no solo por las calles de Sabinas, sino por la esperanza de un futuro más consciente y solidario.