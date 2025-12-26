Simpatizantes de MORENA celebran en Sabinas el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación

SABINAS, COAH.- Simpatizantes del partido MORENA celebraron el 7 aniversario de la llegada de la Cuarta Transformación a México con una marcha de simpatizantes y militantes. Francisco Martínez Salas, militante de MORENA y consejero estatal en Coahuila, expresó su satisfacción por la participación de la gente, pero también manifestó su incomodidad por declaraciones de algunos líderes que se autodenominan "los reales morenistas" y "fundadores".

Martínez Salas aclaró que el estatuto de MORENA no establece la existencia de un comité municipal, y que la figura de presidente, secretario y tesorero no es reconocida. "Lo que nosotros hicimos fue abrir una oficina de gestión de consejeros, en ningún momento quisimos venir a decir nosotros somos los del comité municipal", dijo.

El consejero estatal también se refirió a la confusión generada por declaraciones de Alfredo Mercado, quien se autodenominó presidente de MORENA Sabinas. "El estatuto de MORENA no marca que deba haber un presidente, un secretario, un tesorero... esa figura no existe", reiteró Martínez Salas.

En cuanto a la toma de decisiones, Martínez Salas explicó que se realizan a través del consejo estatal, donde participan consejeros estatales como es su caso. "Se toman el consejo estatal de hecho nos mandan llamar a una sesión ordinaria o extraordinaria para que se lleve votación", dijo.

MORENA cuenta con 4,000 ciudadanos afiliados al partido en la ciudad de Sabinas, Coahuila, y pretenden sumar más simpatizantes y militantes. La controversia sigue pendiente, mientras tanto, el partido MORENA en Sabinas sigue adelante con su trabajo y compromiso con la Cuarta Transformación.