María del Socorro Jiménez evalúa suspensión de clases en Sabinas por calor extremo

SABINAS, COAH.- La subdirectora de Servicios Educativos para los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, María del Socorro Jiménez Benavides, informó que la Secretaría de Educación mantiene bajo análisis posibles ajustes en horarios o suspensión de clases ante los pronósticos de calor extremo en la región carbonífera. Hasta el momento no existe un comunicado oficial, pero la funcionaria señaló que las disposiciones se darán a conocer mediante oficio a todos los centros educativos en caso de ser necesario.

Jiménez Benavides explicó que la dependencia evalúa cada región de Coahuila según las condiciones climáticas. "Ya vamos viendo sobre la marcha. Si hay indicaciones por las temperaturas, se informará a directivos, docentes y padres de familia para garantizar la seguridad de los alumnos de nivel básico", puntualizó.

En tanto, confirmó que los planteles de nivel básico tendrán puente con motivo del 5 de mayo. El día festivo, programado originalmente para el martes, se recorrió al lunes, por lo que el regreso a las aulas será el próximo martes. El ajuste fue notificado mediante un comunicado oficial de la Secretaría de Educación Pública recibido en días pasados.

La subdirectora indicó que abril cerró con múltiples festejos por el Día del Niño en las escuelas de Sabinas, Juárez y Progreso. "Como en todas las escuelas, estuvimos participando en eventos alusivos, festejando a los más importantes de casa", comentó durante una actividad realizada en una primaria de Sabinas.

Jiménez Benavides reiteró que cualquier instrucción relacionada con el clima se comunicará de manera oficial y oportuna, mientras que los alumnos aprovecharán los días de asueto programados antes de retomar la semana laboral el martes.