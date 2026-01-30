Recuperación de clases en Sabinas

SABINAS, COAH.- La subdirectora de servicios educativos en Sabinas, Juárez y Progreso, María del Socorro Jiménez Benavidez, informó que los alumnos de educación básica realizarán un periodo de actualización de objetivos después de los días de inasistencias por el frío extremo y el día festivo.

Jiménez Benavidez explicó que ya estaba calendarizado el consejo técnico donde se juntan los directores con los docentes para planear las actividades de las siguientes unidades. "Las fechas ya están calendarizadas y obviamente el asueto del día del próximo lunes coincidió con los días que estuvimos a muy bajas temperaturas", dijo.

La subdirectora de servicios educativos destacó que la prioridad es la salud de los alumnos y que se tomaron medidas para suspender las clases el lunes y martes debido a las bajas temperaturas. "Los maestros están preparados para recuperar esas clases y ver los objetivos y lo más importante de las actividades que se iban a dar en esos días", dijo.

Jiménez Benavidez aseguró que los maestros están listos para trabajar con los alumnos y recuperar el tiempo perdido. "Es un tema importante que van a tomar el día de hoy, los maestros están preparados para ver estos días que no tuvieron clases", dijo.

La funcionaria pública invitó a los padres de familia a estar atentos a las indicaciones de las escuelas y a apoyar a sus hijos en la recuperación de las clases suspendidas.