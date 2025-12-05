Regreso a clases en Sabinas será el 12 de enero

SABINAS, COAH.- María del Socorro Martínez Benavidez, subdirectora de Servicios Educativos en los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, informó que el próximo viernes 19 de diciembre dará inicio el periodo vacacional para los alumnos de nivel básico —jardines de niños, primarias y secundarias—, quienes regresarán a clases el lunes 12 de enero.

En entrevista, la funcionaria destacó que serán más de 13,200 estudiantes los que disfrutarán de este receso escolar en la región carbonífera. "Es un espacio necesario para que los niños y jóvenes convivan con sus familias y retomen energías para el siguiente semestre", señaló.

La coordinadora también explicó que, como parte de las medidas de seguridad, se está realizando la solicitud de almacenamiento y resguardo de los equipos de cómputo pertenecientes a las instituciones educativas. "Queremos garantizar que el material tecnológico permanezca protegido durante estas semanas, evitando cualquier riesgo de daño o pérdida", puntualizó.

Finalmente, María del Socorro Martínez Benavidez subrayó que el regreso a clases se dará con normalidad el 12 de enero, con el compromiso de continuar fortaleciendo la calidad educativa en los tres municipios. "Nuestro objetivo es que los estudiantes regresen motivados y que las escuelas estén listas para recibirlos en las mejores condiciones", concluyó.