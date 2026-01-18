Sorteos y descuentos para contribuyentes en Sabinas

SABINAS, COAH.- Julio Aguirre Montemayor, inspector de la oficina de administración y recaudación de rentas, informó que a la fecha más de 3 mil contribuyentes han pagado sus derechos vehiculares en la primera quincena de enero. El pago de estos derechos es importante para el funcionamiento de la administración pública y el desarrollo de la región.

A partir del 2 de enero de este año, se han aplicado descuentos para los contribuyentes puntuales, que incluyen un porcentaje de descuento que varía desde el 20 % hasta el 50 % dependiendo del modelo del vehículo. Además, se están llevando a cabo sorteos para los contribuyentes que pagan en el primer semestre del año.

Explicó que la oficina cuenta con 9 ventanillas y 2 asesores fiscales por turno para atender a los contribuyentes. Además, se ha habilitado un módulo en Super Gutiérrez para que los contribuyentes puedan realizar sus pagos de manera más cómoda.

El horario de atención es de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 2 de la tarde. También se puede realizar el pago a través del portal de pagafácil.gob.mx desde la comodidad del celular o la computadora de escritorio en casa.

Finalmente, el entrevistado reiteró que la oficina de administración y recaudación de rentas en Sabinas Coahuila, invita a todos los contribuyentes a realizar sus pagos de manera puntual y aprovechar los descuentos y sorteos disponibles.