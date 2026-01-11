Rocío Rocha Reyes convoca a jóvenes de Sabinas a entregar media cartilla militar

SABINAS, COAH.- La Secretaría de la Defensa Nacional estará recibiendo las medias cartillas de la clase 2007 en el Palacio Municipal de Sabinas los domingos 11, 18 y 25 de enero, así como el domingo 1 de febrero, informó Rocío Rocha Reyes, encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento.

La entrevistada explicó que los jóvenes que tramitaron su media cartilla el año pasado deben acudir al módulo que estará en el Palacio Municipal para que en diciembre del próximo año puedan recoger su cartilla militar liberada. "Es importante que los jóvenes no se olviden de entregar su media cartilla en las fechas indicadas para evitar problemas en el futuro", dijo Rocha Reyes.

A diferencia de años anteriores, los militares solo estarán un día a la semana en cada municipio, por lo que es importante que los jóvenes aprovechen las fechas programadas.

La encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento confirmó que en 2025, alrededor de 150 jóvenes tramitaron su media cartilla en el municipio, y ahora deben entregarla al personal castrense en las fechas indicadas. "Es un trámite importante para los jóvenes, ya que les permitirá obtener su cartilla militar liberada y evitar problemas en el futuro", agregó.

La Junta Municipal de Reclutamiento hace un llamado a los jóvenes de la clase 2007 a aprovechar las fechas programadas para entregar su media cartilla y evitar problemas en el futuro. Para más información, se puede contactar con la Junta Municipal de Reclutamiento en Sabinas o San Juan de Sabinas.