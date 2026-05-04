Fiscalía de Coahuila investiga caso de menor en Sabinas por consumo de sustancias

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó sobre el caso de una menor de edad que fue atendida en un centro de salud tras la presunta ingesta de un narcótico con características propias de la metanfetamina. El hecho se reportó la semana pasada y generó la intervención inmediata de las autoridades.

Garduño Guzmán explicó que, derivado de la investigación realizada por agentes de Investigación Criminal en conjunto con la Policía Municipal, se desprendió que la menor probablemente consumió la sustancia por solicitud o convencimiento de algunos de sus compañeritos. Aclaró que la carpeta de investigación continuaba en curso para determinar las circunstancias exactas del incidente.

El funcionario hizo un llamado a los padres de familia para reforzar la vigilancia, la comunicación y la apertura con sus hijos. Subrayó que la participación de las infancias, autoridades, maestros, vecinos y padres era fundamental para evitar que este tipo de situaciones escalaran o que los menores tuvieran contacto con algún tipo de narcótico.

Respecto al estado de salud de la adolescente, confirmó que se encontraba fuera de peligro. Señaló que personal de la Fiscalía habló directamente con la madre de la menor y le indicó que, si existía la posibilidad de presentar la denuncia formal, podía hacerlo para dar seguimiento legal al caso.

Finalmente, Diego Garduño Guzmán reiteró que, por instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, la institución mantenía una apertura total para abordar e investigar este tipo de temas cuando así se requiriera. Exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier incidencia para actuar de manera oportuna.