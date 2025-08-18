Fiscalía General del Estado intensifica atención ciudadana en Región Carbonífera

Con el firme propósito de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones de justicia, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Delegación en la Región Carbonífera, ha intensificado sus esfuerzos para llevar mesas de atención ciudadana a Villas y Ejidos de la zona. Esta iniciativa busca ofrecer orientación legal directa, oportuna y sin intermediarios, especialmente a quienes viven en comunidades alejadas de los centros urbanos.

Cada lunes, las oficinas regionales de la FGE abren sus puertas de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. para recibir a ciudadanos que deseen plantear inquietudes legales, presentar denuncias o recibir asesoría jurídica. El delegado regional, Diego Garduño Guzmán, destacó que la respuesta de la población ha sido muy positiva, lo que demuestra la necesidad de este tipo de espacios accesibles y confiables.

En estas mesas, los asistentes pueden exponer sus casos de manera personal y recibir canalización adecuada, sin trámites engorrosos ni barreras burocráticas. Garduño Guzmán subrayó que esta estrategia responde a la instrucción del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, quien ha impulsado una política de puertas abiertas para garantizar un trato sensible y humano a quienes buscan justicia.

Ante el éxito de la iniciativa, la FGE contempla expandir estas jornadas a todos los municipios de la Región Carbonífera. El objetivo es que ningún ciudadano quede excluido del acceso a la justicia, sin importar su ubicación geográfica.

Esta expansión permitirá que Villas, Ejidos y comunidades rurales reciban atención directa por parte de las autoridades. La Fiscalía reafirma así su compromiso con la equidad, la inclusión y la legalidad, acercando sus servicios a quienes más lo necesitan. Con estas acciones, se busca no solo resolver conflictos legales, sino también fortalecer la confianza de la población en las instituciones encargadas de procurar justicia.