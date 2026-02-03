Minisplit mejora condiciones educativas en Sabinas

SABINAS, COAH.- El diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez realizó una visita a la primaria Benito Juárez, donde entregó un minisplit como parte de su labor en territorio.

La entrega se suma a la realizada en el preescolar San Juan Inés, y busca mejorar las condiciones educativas de las instituciones.

Velázquez Vázquez destacó que la educación es una prioridad y que busca aportar su granito de arena para mejorar las condiciones de las escuelas. "Entendemos que a veces las necesidades son múltiples, pero buscamos aportar de alguna manera para que se puedan tener mejores condiciones y que esto permita que en el tema educativo sea de beneficio para los alumnos", dijo.

El diputado destacó que los climas extremos de la región hacen que el minisplit sea una herramienta necesaria para que los alumnos puedan trabajar de manera cómoda. "Si no tienes un aparato de minisplit, la verdad es que es muy incómodo y los alumnos no pueden trabajar igual", agregó.

El legislador también destacó su compromiso con la educación y su labor en territorio. "Nosotros lo hacemos poniendo un poco de nuestro salario para poder traer este tipo de apoyos, pero lo hacemos con mucho gusto", dijo.

El diputado recordó su experiencia como alcalde de Nava, donde pudo conocer de primera mano las necesidades de las escuelas y el esfuerzo de los maestros y padres de familia.

La entrega del minisplit es parte de las gestiones realizadas por el diputado durante su legislación, y se espera que sea el inicio de más apoyos para las instituciones educativas de la región.