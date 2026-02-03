Contactanos
Coahuila

Minisplit mejora condiciones educativas en Sabinas

La entrega del minisplit busca mejorar las condiciones educativas en la primaria Benito Juárez.

Por Carlos Macias - 03 febrero, 2026 - 05:36 p.m.
Minisplit mejora condiciones educativas en Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- El diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez realizó una visita a la primaria Benito Juárez, donde entregó un minisplit como parte de su labor en territorio.

      La entrega se suma a la realizada en el preescolar San Juan Inés, y busca mejorar las condiciones educativas de las instituciones.

      Velázquez Vázquez destacó que la educación es una prioridad y que busca aportar su granito de arena para mejorar las condiciones de las escuelas. "Entendemos que a veces las necesidades son múltiples, pero buscamos aportar de alguna manera para que se puedan tener mejores condiciones y que esto permita que en el tema educativo sea de beneficio para los alumnos", dijo.

      El diputado destacó que los climas extremos de la región hacen que el minisplit sea una herramienta necesaria para que los alumnos puedan trabajar de manera cómoda. "Si no tienes un aparato de minisplit, la verdad es que es muy incómodo y los alumnos no pueden trabajar igual", agregó.

      El legislador también destacó su compromiso con la educación y su labor en territorio. "Nosotros lo hacemos poniendo un poco de nuestro salario para poder traer este tipo de apoyos, pero lo hacemos con mucho gusto", dijo.

      El diputado recordó su experiencia como alcalde de Nava, donde pudo conocer de primera mano las necesidades de las escuelas y el esfuerzo de los maestros y padres de familia.

      La entrega del minisplit es parte de las gestiones realizadas por el diputado durante su legislación, y se espera que sea el inicio de más apoyos para las instituciones educativas de la región.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados