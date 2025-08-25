Modernización del alumbrado público en San Juan de Sabinas con luminarias LED

Como parte del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y ofrecer espacios públicos más seguros y funcionales, el alcalde Óscar Ríos Ramírez informó la llegada de un nuevo lote de luminarias LED que serán instaladas en diferentes puntos del municipio.

Con este avance, la actual administración está a punto de alcanzar la meta de 1,500 luminarias adquiridas e instaladas, cifra que representa 1,500 compromisos cumplidos con la ciudadanía.

El presidente municipal explicó que este logro ha sido posible gracias a una estrategia de atención permanente y directa, que contempla tanto colonias y fraccionamientos como localidades rurales y ejidos.

Señaló que la instalación se ha realizado de manera ordenada y con una programación clara, atendiendo primero los reportes más urgentes y al mismo tiempo avanzando con la modernización del sistema de alumbrado en toda la ciudad.

"Estamos trabajando de manera planificada para que ninguna comunidad quede fuera de este beneficio. El compromiso fue claro: mejorar la iluminación en todo el municipio, y hoy estamos cumpliendo paso a paso con esa meta que está a punto de convertirse en una realidad total", expresó Ríos Ramírez.

El alcalde subrayó que este esfuerzo ha contado con el respaldo absoluto del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha acompañado al municipio en la gestión de proyectos y recursos que permiten dar respuesta a las necesidades más sentidas de la población.

Asimismo, hizo un reconocimiento al Departamento de Alumbrado Público, cuyos integrantes —dijo— han trabajado al 100% para concretar cada instalación, con resultados que ya se reflejan en la vida diaria de los habitantes.

La colocación de estas luminarias no solo significa calles mejor iluminadas, sino también mayor seguridad, movilidad y bienestar para las familias, pues al contar con espacios públicos con mejor visibilidad se fortalecen la convivencia comunitaria y la confianza ciudadana.

Con este programa, el gobierno municipal de Óscar Ríos Ramírez reafirma su compromiso de seguir trabajando con hechos y resultados visibles, respondiendo directamente a las peticiones de la gente y construyendo un San Juan de Sabinas más moderno y seguro.