Las notarías públicas en Sabinas seguirán abiertas durante vacaciones

SABINAS, COAH.- El Lic. Rafael Catarino Marín, presidente del Colegio de Notarios Públicos de la Región Carbonífera, aseguró que las notarías públicas seguirán prestando servicios durante la temporada vacacional. "Nosotros por lo regular esa notaría sí va a estar abierta", dijo Marín. Los días básicos que estarán cerrados son el 24, 25 de diciembre, el 31 de diciembre y el 1 de enero, así como los fines de semana.

El Registro Público de la Propiedad también estará abierto durante el período de vacaciones, que comprende del 19 de diciembre al 7 de enero. Marín destacó que los notarios están preparados para atender a los ciudadanos y seguir trabajando en los expedientes y procesos. "Nos preparamos para tener todo actualizado y hasta la fecha, para cuando esos días las personas salgan de vacaciones, nosotros como quiera seguimos abriendo, recibiendo expedientes, procesos, juicios, con el propósito de seguirlo avanzando", dijo Marín. De esta manera, cuando comience el nuevo año, los notarios ya estarán en un período de desarrollo de trabajo.

El presidente del Colegio de Notarios Públicos destacó la importancia de seguir prestando servicios a la comunidad, incluso durante la temporada vacacional. "Las notarías no dejamos de prestar el servicio y estamos dispuestos a seguir prestando una cosa tan importante como es la seguridad jurídica y la atención a los ciudadanos", dijo Marín. Finalmente se reiteró que las notarías públicas de la Región Carbonífera seguirán abiertas y prestando servicios durante la temporada vacacional, con el objetivo de atender a los ciudadanos y seguir trabajando en los expedientes y procesos.