Motociclista sufre accidente en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un ciudadano identificado como José Luis N, de 25 años de edad, resultó con heridas en distintas partes de su cuerpo luego de sufrir un accidente en el Bulevar Paseo de Los Leones.

El motociclista, quien se desempeña como motomandados, derrapó de manera repentina mientras realizaba actividades de rutina, situación que alertó a los automovilistas.

Tras el percance, paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, el lesionado fue trasladado al hospital más cercano con el fin de recibir una valoración médica más detallada y descartar complicaciones mayores.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven perdió el control de la motocicleta y cayó aparatosamente sobre el pavimento. El accidente generó la movilización inmediata de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron el área.

La motocicleta quedó bajo resguardo de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Finalmente, las corporaciones de seguridad exhortaron a los motociclistas y automovilistas a extremar precauciones al circular por la ciudad, recordando la importancia del uso de equipo de protección y del respeto a los límites de velocidad para evitar accidentes de este tipo.