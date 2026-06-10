Fuga de detenidos provoca movilización policiaca en Sabinas

SABINAS, COAH.- Elementos de diversas corporaciones policiacas realizaron una intensa movilización policiaca en esta ciudad, luego de que dos detenidos que eran trasladados al juzgado penal lograran escapar de la custodia de las autoridades. El hecho generó momentos de tensión y un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

El licenciado Diego Garduño Guzmán, Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, confirmó lo anterior, destacando que los reos responden a los nombres de Miguel N y Pedro N.

De acuerdo con los primeros reportes, los varones aprovecharon una circunstancia durante su traslado para evadir la vigilancia de los agentes encargados de su custodia y emprender la huida, lo cual agrava ahora su situación jurídica.

Ante estos hechos, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, siendo momentos después que los dos procesados fueron capturados. El caso ha generado interés entre la población debido a la respuesta inmediata de las corporaciones de seguridad, que finalmente consiguieron la recaptura de los individuos.

Dado lo anterior, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia y actuar con prontitud ante cualquier contingencia que ponga en riesgo la tranquilidad de los habitantes de Sabinas.