Servicios Educativos en Sabinas: Apoyo a padres para preinscripción escolar

SABINAS, COAH.- María del Socorro Jiménez Benavides, subdirectora de Servicios Educativos en los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, informó que la dependencia mantiene abiertas sus puertas para apoyar a padres de familia, directores y maestros en los diferentes procesos escolares, entre ellos la preinscripción para el próximo ciclo, a quienes por alguna razón no lo han hecho.

"Aquí estamos atendiendo en la Dirección de Servicios Educativos para apoyar tanto a los padres de familia, directores y maestros que así lo requieran, para seguir registrando a sus niños para el próximo ciclo escolar", señaló Jiménez Benavides.

La funcionaria explicó que actualmente se cuenta con capacidad completa y espacios disponibles en los planteles de la región. Detalló que en el nivel preescolar las preinscripciones registran un nivel bajo, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a regularizar el trámite.

Destacó la importancia de que las niñas y niños cursen los tres años de preescolar, al ser una etapa fundamental para su desarrollo académico y social. "Esperamos que se animen los padres de familia, que es muy importante que sus hijos acudan y tomen los tres años de preescolar", subrayó.

Finalmente, reiteró que el personal de Servicios Educativos está disponible para orientar y acompañar a las familias en cualquier trámite relacionado con la inscripción y permanencia de los alumnos, con el objetivo de garantizar que ningún menor se quede sin acceso a la educación.