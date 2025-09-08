Sindicato de filarmónicos impactado por decisión en Feriexpo Sabinas

SABINAS, COAH.- Cinco agrupaciones musicales locales fueron oficialmente retiradas del programa artístico de Feriexpo Sabinas, tras un acuerdo firmado entre el sindicato de filarmónicos y el comité organizador del evento. Aunque los músicos recibieron el pago correspondiente por su participación como alternativa a los grupos estelares foráneos, su presentación fue cancelada por decisión administrativa.

De los once grupos locales que tenían fechas confirmadas, solo cinco pudieron presentarse, mientras que el resto ha sido excluido del cartel principal. Según declaraciones de uno de los músicos afectados, la nueva administración del comité de la feria "no quería alternativas" y habría establecido un acuerdo directo con la disquera de los artistas foráneos que encabezan el programa.

"Nos dijeron que no iba a haber alternativas. Aunque nos pagaron, no tocaremos. Teníamos que publicar que no participaríamos, por respeto a nuestros seguidores", expresó uno de los integrantes.

El sindicato de filarmónicos, aunque presente en el proceso, reconoció que no pudo intervenir en la decisión final, pues el acuerdo fue tomado "desde más arriba". Como medida compensatoria, se intentó reubicar a algunos de los grupos en el Teatro del Pueblo, aunque no se ha confirmado cuántos lograron ser incluidos.

La cancelación ha generado inquietud entre músicos y seguidores locales, quienes esperaban que la feria mantuviera espacios para el talento regional. Hasta el momento, el comité organizador no ha emitido un comunicado oficial sobre los criterios de selección ni sobre el futuro de los grupos excluidos.