Cateos en Sabinas y Rosita: Diego Garduño destaca la colaboración ciudadana

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado llevó a cabo dos ejercicios de cateos en la región carbonífera, derivados de información proporcionada por ciudadanos a través de las mesas de atención ciudadanas. Los cateos se realizaron en Rosita y Sabinas, y en ambos casos se aseguraron narcóticos y se detuvieron a personas relacionadas con el tráfico de drogas.

En Rosita, se detuvieron a dos personas y se aseguraron narcóticos con características propias de la metanfetamina, también conocida como cristal. En Sabinas, se detuvo a una persona en la colonia San Antonio y se aseguraron también narcóticos de la misma naturaleza.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, destacó que los cateos se realizaron gracias a la información proporcionada por ciudadanos anónimos a través de las mesas de atención ciudadanas. "Es a partir de este segundo cateo que se establecerá la línea de investigación para el tercero, que justamente señalan que hay otro punto que debe de ser atendido por las autoridades en materia de seguridad", dijo.

La Fiscalía General del Estado agradeció la colaboración de los ciudadanos y reiteró su compromiso de trabajar para combatir el tráfico de drogas y mejorar la seguridad en la región. "Es importante que los ciudadanos sigan proporcionando información a través de las mesas de atención ciudadanas, ya que es fundamental para que podamos hacer nuestro trabajo y mantener la seguridad en la región", concluyó el delegado.

Es importante destacar que la Fiscalía General del Estado continuará trabajando para combatir el tráfico de drogas y mejorar la seguridad en la región, y que cualquier información proporcionada por los ciudadanos será manejada de manera confidencial y anónima.