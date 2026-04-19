María Guadalupe Rodríguez destaca la participación infantil en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- María Guadalupe Rodríguez Hernández, coordinadora estatal de Servicios Educativos en Coahuila, resaltó las acciones realizadas por niñas y niños de los diferentes municipios de la Región Carbonífera que buscan formar parte del Cabildo Infantil. Señaló que esta iniciativa refleja su buena actitud, compromiso y ganas de trascender en la vida pública.

"Es especial porque los alumnos expresan todo lo que quieren y tienen una aspiración: ser alcaldes algún día", comentó. Relató que, durante el evento, una alumna de nombre Amanda le dijo que su meta es ser presidenta de México. "Aquí empieza la semillita que sembramos como maestros, que empezamos a decirles cómo amar a México, cómo amar desde su ciudad y cómo podemos cambiar la sociedad", agregó.

Rodríguez Hernández detalló que los temas abordados por los participantes son de gran relevancia, como medio ambiente, salud mental, brigadas de salud y brigadas de limpieza. Subrayó que los menores proponen acciones concretas para mejorar su entorno y buscan un cambio para municipios como Nueva Rosita, donde el alcalde se mostró dispuesto a escucharlos.

La coordinadora destacó la labor de los docentes que acompañan el proceso. "Hay diecisiete niños participando y diecisiete maestros atrás de ellos preparándolos. Yo los quiero felicitar a los maestros porque los temas han sido muy interesantes y ellos lo están haciendo con pasión", expresó. Citó además las palabras de Karina Ríos durante el evento: "Ya son ganadores los que participan".

Finalmente, enfatizó que cuando los alumnos imprimen pasión a lo que hacen, ya obtuvieron un triunfo formativo. Reiteró que el Cabildo Infantil es un espacio que impulsa la participación ciudadana desde la niñez y siembra en los estudiantes el interés por servir a sus comunidades y al país.