Niños y familias disfrutan Halloween en Sabinas Coahuila

SABINAS, COAH.- La noche de Halloween en Sabinas, Coahuila, se vivió con gran entusiasmo, cuando decenas de niños y niñas, acompañados por sus familias, salieron a recorrer las calles disfrazados de sus personajes favoritos. Superhéroes, princesas, criaturas fantásticas y personajes de películas animadas llenaron de color y alegría el primer cuadro de la ciudad, en busca de dulces como parte de una tradición que une a la comunidad año con año.

Como parte de las actividades organizadas para esta celebración, elementos de Seguridad Pública Municipal llevaron a cabo una jornada especial en la plaza principal, donde entregaron dulces a los pequeños asistentes. Además de repartir golosinas, los oficiales convivieron con las familias, se tomaron fotografías y compartieron momentos que quedarán en la memoria de los niños.

A esta iniciativa se sumaron comerciantes del centro de la ciudad, quienes decoraron sus negocios y ofrecieron dulces a los niños que pasaban por sus establecimientos. Su participación contribuyó a crear un ambiente festivo y seguro, demostrando el compromiso del sector comercial con las tradiciones locales y el fortalecimiento del tejido social.

La actividad se desarrolló en un entorno de orden y respeto, donde la alegría infantil fue el centro de atención. La colaboración entre autoridades y comerciantes permitió que el evento transcurriera sin contratiempos, promoviendo valores como la solidaridad, la convivencia y el respeto entre los asistentes.

Sin duda, el festejo de Halloween en Sabinas fue una experiencia inolvidable para los más pequeños. La unión entre familias, autoridades y comerciantes convirtió esta celebración en una muestra del espíritu comunitario que caracteriza a la ciudad, reafirmando que cuando se trabaja en conjunto, se pueden crear momentos especiales para todos.