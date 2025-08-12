María del Socorro Jiménez Benavides asume cargo para impulsar educación en Región Carbonífera

SABINAS, COAH.- El subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, encabezó la presentación oficial de María del Socorro Jiménez Benavides como nueva titular de la Coordinación de Servicios Educativos en los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso.

En el evento estuvo presente María Guadalupe Rodríguez Hernández, titular de la Coordinación General de Servicios Regionales, quien refrendó el compromiso de la Secretaría de Educación de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto con las autoridades municipales y estatales para garantizar una educación de calidad.

Francisco Tobías Hernández expresó:

"Confiamos en la experiencia y dedicación de María del Socorro Jiménez Benavides para continuar impulsando la mejora educativa en nuestra región. Ella se suma al equipo del gobernador Manolo Jiménez Salinas con la firme encomienda de trabajar en unidad y coordinación, siempre en beneficio de la gente."

María del Socorro Jiménez Benavides asumirá el cargo con el compromiso de dar continuidad a los programas académicos, atender las necesidades del sector y promover acciones que favorezcan el aprovechamiento escolar.