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Coahuila

CNC abrirá nuevas oficinas en Sabinas para apoyar a productores

La nueva sede de la CNC en Sabinas se ubicará sobre la calle Reforma, con trabajos de adecuación en marcha.

Por Teresa Muñoz - 04 octubre, 2026 - 08:34 a.m.
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      SABINAS, Coah. - José Luis Hernández Romero, dirigente regional de la Confederación Nacional Campesina, informó que la organización contará en breve con nuevas oficinas en esta ciudad para fortalecer la atención a los productores y comisariados ejidales.

      El líder cenecista explicó que la sede se ubicará sobre la calle Reforma y que actualmente se realizan trabajos de adecuación del espacio. La inauguración se prevé con la presencia de comisariados ejidales y municipales de la región.

      Señaló que la CNC mantiene trabajo permanente en apoyo a la gente del campo, una labor que, dijo, es vocación de la organización tras muchos años de servicio. Afirmó que los productores se acercan constantemente y se les apoya en lo que está al alcance de la central.

       

      Hernández Romero detalló que la CNC regional agrupa a 39 ejidos y 39 comisariados distribuidos en cinco municipios de la Carbonífera y zona norte.

      La integración se compone de tres ejidos en Juárez, Coahuila, alrededor de ocho en Progreso, siete más en Sabinas, doce de San Juan de Sabinas y cerca de catorce en Múzquiz.

       

      Indicó que se mantiene contacto permanente con todos los núcleos agrarios para dar seguimiento a sus gestiones y necesidades. La nueva oficina, afirmó, permitirá centralizar trámites y brindar atención más directa.

      Finalmente agradeció el respaldo de los comisariados y reiteró que la organización continuará trabajando por el bien del sector campesino en la región.

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