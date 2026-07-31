Oscar Ríos promueve recarpeteo y bacheo en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Las obras de infraestructura social y vialidad continúan dentro de la administración municipal 2025-2027 de San Juan de Sabinas, con especial énfasis en los trabajos de recarpeteo de arterias.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez dijo además que se desarrollan trabajos de bacheo en distintos puntos del municipio, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las calles.

Reconoció además la participación de la ciudadanía mediante el pago del impuesto predial, al señalar que estos recursos permiten al Ayuntamiento realizar obras que benefician a las familias de San Juan de Sabinas.

"Siempre les he dicho que yo soy un administrador de la Presidencia Municipal, todo el dinero que llega es de los impuestos que se pagan; por ello hay que saber bien administrar", expresó el alcalde.

Cabe señalar, entre las acciones en marcha se encuentra el recarpeteo de la calle Guadalupe Victoria, en el tramo comprendido entre Hidalgo y Simón Bolívar, en la Villa de San Juan de Sabinas.