Convocatoria PACMYC abierta: recursos culturales en Coahuila

SABINAS, COAH.- Omar Navarro Ballesteros, investigador especializado de la Secretaría de Cultura Federal, informó que continúa abierta la convocatoria del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias, PACMYC, dirigida a grupos y colectivos que impulsen tradiciones y expresiones culturales en la región.

El funcionario precisó que el cierre de la convocatoria será el próximo miércoles a las tres de la tarde. "Tienen todavía estos días para preparar su proyecto y que puedan enviarlo en tiempo y forma para participar por estos recursos que al fin y al cabo se van a ver beneficiados los grupos, pero también la comunidad", señaló. Recordó que las propuestas forman parte importante de las tradiciones locales.

Navarro Ballesteros explicó que el PACMYC otorga un monto máximo de 150 mil pesos por proyecto, aunque la cifra varía según la planeación y necesidades de cada colectivo. "Hay grupos que a veces sí requieren los 150 mil, otros que requieren menos, eso ya es conforme a cómo lo solicite la planeación y se pueden otorgar", detalló.

Hasta el momento, indicó, se han recibido dos proyectos en la región y se espera que en el transcurso de la semana se integren ocho más antes del cierre del miércoles. El programa es operado por la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Cultural e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila a través de su Secretaría de Cultura.

"El PACMYC es un recurso que da la Secretaría de Cultura Federal a través del Gobierno del Estado de Coahuila. Es decir, hay presupuesto en donde la Secretaría de Cultura Federal pone un recurso y la estatal pone el otro", concluyó Navarro Ballesteros, al invitar a los interesados a concluir su registro antes del plazo establecido.