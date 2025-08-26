Bomberos salvan a potranca que cayó en noria en la colonia San Antonio

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron un exitoso rescate, luego de recibir un reporte ciudadano sobre una potranca que había caído en una noria de aproximadamente 10 metros de profundidad. El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. en la calle Futura, ubicada en la colonia San Antonio.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron la presencia del animal dentro del pozo, en condiciones que requerían una intervención inmediata. Con el apoyo de equipo especializado y maniobras cuidadosas, lograron extraer con vida a la potranca, que se encontraba visiblemente agotada, pero sin lesiones graves.

El operativo de rescate se prolongó por más de dos horas, debido a la profundidad del pozo y la necesidad de garantizar la seguridad tanto del animal como del personal involucrado. Vecinos del sector se mantuvieron atentos al desarrollo de las labores, mostrando solidaridad y apoyo durante todo el proceso.

Una vez concluido el rescate, los bomberos procedieron a notificar al propietario del terreno sobre la urgencia de tapar la noria, con el objetivo de prevenir futuros accidentes que pudieran poner en riesgo a personas o animales. La recomendación fue recibida con disposición por parte del dueño.

Este hecho pone de relieve la importancia de mantener medidas de seguridad en espacios abiertos y estructuras abandonadas. El Cuerpo de Bomberos reiteró su compromiso con la protección de la comunidad y agradeció la colaboración ciudadana que permitió actuar con rapidez y eficacia.