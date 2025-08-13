Caballo rescatado tras caer en fosa séptica de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un inusual operativo de rescate se llevó a cabo en la colonia Las Torres, donde un caballo cayó accidentalmente en una fosa séptica ubicada dentro de un domicilio particular. El incidente movilizó a elementos del cuerpo de bomberos, seguridad pública y personal de Grúas Rentería, quienes trabajaron coordinadamente durante casi una hora para liberar al animal.

El equino, que se encontraba en el patio del domicilio, cayó en la fosa por causas aún no determinadas. Vecinos alertaron a las autoridades, quienes acudieron de inmediato al lugar para iniciar las labores de rescate. La situación generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes observaron con atención el desarrollo del operativo.

Grúas Rentería brindó apoyo de manera gratuita, facilitando el equipo necesario para levantar al caballo sin causarle daño. Gracias a la colaboración entre los cuerpos de emergencia y la empresa local, el animal fue rescatado con éxito y se encuentra fuera de peligro.

Los bomberos destacaron la importancia de contar con el respaldo de empresas solidarias en situaciones de emergencia, y agradecieron públicamente a Grúas Rentería por su disposición y compromiso con la comunidad. También hicieron un llamado a revisar las condiciones de seguridad en los patios y terrenos donde habitan animales.

Este hecho, aunque poco común, resalta la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en Nueva Rosita y la solidaridad de los ciudadanos ante situaciones que requieren esfuerzo conjunto. El caballo fue atendido por un veterinario local y se espera que se recupere sin complicaciones.