Inicia operativo de seguridad en Sabinas para Semana Santa

SABINAS, COAH.- La mañana de este sábado, autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno, así como el ejército, la marina, la guardia nacional y cuerpos de rescate, dieron inicio al operativo de seguridad vacacional de Semana Santa en esta ciudad. El evento se llevó a cabo en la plaza principal, donde las corporaciones policiacas y castrenses se reunieron para realizar un recorrido hasta las márgenes del río.

De acuerdo con la información de las autoridades, el operativo se mantendrá de manera permanente en la ciudad y en las zonas de mayor afluencia turística, con el propósito de brindar seguridad a los visitantes y paseantes, y lograr un saldo blanco al final de las vacaciones de Semana Santa.

El operativo cuenta con la participación de elementos de la policía municipal, estatal, ejército, marina y guardia nacional, quienes trabajarán en conjunto para garantizar la seguridad de los ciudadanos y turistas que visiten la ciudad durante este período.

Se pidió a la población mantener un comportamiento adecuado y disfrutar de los parajes naturales y de las convivencias durante estos días, y se les recomendó seguir las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier situación de riesgo.

El operativo de seguridad vacacional de Semana Santa es una acción conjunta que busca garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y turistas que visitan la ciudad, y se espera que se mantenga durante todo el período vacacional.

La seguridad es un compromiso de todos, y se invita a la población a colaborar con las autoridades para lograr un saldo blanco al final de las vacaciones de Semana Santa.