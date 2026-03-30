Cruz Roja Sabinas coordina operativo de seguridad en Semana Santa 2026

SABINAS, COAH.- Elementos de la Cruz Roja de la delegación Sabinas participan activamente en el operativo de seguridad de las vacaciones de Semana Santa 2026 en los municipios de San Juan de Sabinas y Sabinas. El coordinador de paramédicos de la benemérita institución, Nicolás Puente González, confirmó que los elementos a su cargo se encuentran presentes en los parajes más visitados por locales y foráneos, como las márgenes de ríos, centros sociales, plazas públicas y otros puntos en ambos municipios.

Puente González señaló que la Cruz Roja está preparada para atender cualquier emergencia que se presente durante el período vacacional. "Estamos aquí para colaborar y asegurarnos de que los visitantes y residentes tengan una estancia segura y disfruten de sus vacaciones", dijo. La Cruz Roja ha dispuesto de unidades de emergencia y personal capacitado para atender cualquier situación que requiera atención prehospitalaria.

La participación de la Cruz Roja en el operativo de seguridad es parte de su compromiso con la comunidad para garantizar la seguridad y el bienestar de todos. Puente González reiteró la disposición de la institución para acudir a accidentes en las carreteras federal 57 y estatales de la región carbonífera, y pidió a la población que se mantenga alerta y siga las indicaciones de las autoridades.

El operativo de seguridad de Semana Santa es un esfuerzo conjunto entre las autoridades y las instituciones de emergencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes. La Cruz Roja Sabinas se suma a este esfuerzo y se compromete a hacer todo lo posible para que se llegue a un saldo blanco al final del período vacacional.

La Cruz Roja agradece a la población por su colaboración y les recuerda que en caso de emergencia, pueden llamar al número de teléfono 911 o acudir a la delegación más cercana. La institución estará trabajando las 24 horas del día para atender cualquier situación que se presente.