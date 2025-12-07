Protección Civil y SEDENA realizan operativos sobre pirotecnia en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- Serán los cuerpos policiacos del estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, los responsables de atender casos o denuncias sobre manejo, venta y detonaciones de juegos pirotécnicos, que están reguladas por la ley de armas de fuego y explosivos.

Entrevistado respecto al tema, el coordinador de Protección Civil en Sabinas, Sebastián Jaime Arellano, confirmó que en días pasados se recibió un oficio por parte de la Dirección Estatal de Protección Civil donde se dan a conocer las disposiciones correspondientes.

El funcionario municipal confirmó que los operativos y casos específicos serán atendidos por la delegación de la Fiscalía General del Estado, así como elementos de la SEDENA, y solo en caso de ser requerida la presencia de la dependencia municipal acudirá. "Las acciones y operativos serán realizadas por ellos, y en nuestro caso solamente acudiremos en caso de decretarse una clausura de establecimiento en el cual se detecten irregularidades" reiteró Jaime Arellano.

Finalmente, el funcionario llamó a la ciudadanía a evitar la utilización de juegos pirotécnicos o cuetes, para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas, especialmente menores de edad.