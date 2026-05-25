Óscar Ríos promueve la preparatoria abierta en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- Dando seguimiento al programa 'Preparatoria Abierta para Todos', el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, continúa brindando oportunidades educativas a personas mayores de 15 años para concluir esta importante etapa académica.

Actualmente, más de 50 personas forman parte de este programa, el cual les permite terminar la preparatoria en un periodo aproximado de seis meses.

Sobre este beneficio, el director del Sistema Municipal DIF, Alberto Berrones Sandoval, motivó a las y los estudiantes a ser responsables y aprovechar esta oportunidad para superarse académicamente.

Por su parte, el coordinador regional de Preparatorias Abiertas, Víctor Rodríguez, destacó el compromiso del alcalde Óscar Ríos con la educación. 'Vamos a estar trabajando de cerca para lo que necesiten. La prioridad es que se preparen y concluyan esta etapa de su vida educativa. El alcalde Óscar Ríos nos ha facilitado instalaciones y material para llevar a cabo este programa', expresó Víctor Rodríguez.

Las personas interesadas aún pueden inscribirse en las instalaciones del DIF San Juan de Sabinas presentando la siguiente documentación:

Requisitos:

* Tener 15 años o más

* CURP

* Acta de nacimiento

* INE

* Certificado de secundaria

* Comprobante de domicilio

* 2 fotografías tamaño infantil

El programa busca brindar alternativas accesibles para que más ciudadanos puedan continuar con su preparación académica, facilitando herramientas que les permitan abrir nuevas oportunidades en el ámbito laboral y personal.