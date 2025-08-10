Óscar Ríos Ramírez lidera mejora en servicios públicos de San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas Coah.- El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, continúa cumpliendo compromisos con la ciudadanía al atender de manera directa las solicitudes de instalación y reparación de luminarias en diversos puntos de la ciudad, así como la supervisión de trabajos de limpieza en sectores estratégicos.

En esta jornada sabatina, personal de Servicios Públicos y cuadrillas municipales trabajaron intensamente en la colocación y rehabilitación de lámparas en áreas cercanas al IMSS, ISSSTE y en la colonia 11 de Julio, garantizando así una mejor iluminación para la seguridad y tranquilidad de las familias.

“Estas acciones forman parte de nuestro compromiso con un municipio más seguro, funcional y con servicios públicos eficientes. La iluminación en calles y espacios públicos es fundamental para prevenir incidentes y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”, señaló el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

Además, el edil supervisó personalmente las labores de limpieza que se llevaron a cabo en diferentes puntos de San Juan de Sabinas, en donde se realizaron barridos, retiro de maleza y recolección de desechos, acciones que contribuyen a una imagen urbana limpia y ordenada.

Óscar Ríos Ramírez destacó que este tipo de actividades se realizan de manera constante y responden a las peticiones ciudadanas, ya que la participación de la comunidad es clave para priorizar y atender las necesidades de cada sector.

“Seguimos avanzando a paso firme, porque San Juan de Sabinas es de todos y trabajando unidos, lograremos un municipio cada vez mejor”, afirmó.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener el ritmo de trabajo en materia de servicios públicos y mejorar la infraestructura urbana, con el objetivo de que cada familia de San Juan de Sabinas disfrute de un entorno seguro, limpio y digno.