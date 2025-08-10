Contactanos
Coahuila

Óscar Ríos Ramírez lidera mejora en servicios públicos de San Juan de Sabinas

El alcalde Óscar Ríos Ramírez encabeza esfuerzos para mejorar servicios públicos en San Juan de Sabinas.

Por Staff / La Voz - 10 agosto, 2025 - 07:49 a.m.
San Juan de Sabinas Coah.- El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, continúa cumpliendo compromisos con la ciudadanía al atender de manera directa las solicitudes de instalación y reparación de luminarias en diversos puntos de la ciudad, así como la supervisión de trabajos de limpieza en sectores estratégicos.

En esta jornada sabatina, personal de Servicios Públicos y cuadrillas municipales trabajaron intensamente en la colocación y rehabilitación de lámparas en áreas cercanas al IMSS, ISSSTE y en la colonia 11 de Julio, garantizando así una mejor iluminación para la seguridad y tranquilidad de las familias.

“Estas acciones forman parte de nuestro compromiso con un municipio más seguro, funcional y con servicios públicos eficientes. La iluminación en calles y espacios públicos es fundamental para prevenir incidentes y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”, señaló el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

Además, el edil supervisó personalmente las labores de limpieza que se llevaron a cabo en diferentes puntos de San Juan de Sabinas, en donde se realizaron barridos, retiro de maleza y recolección de desechos, acciones que contribuyen a una imagen urbana limpia y ordenada.

Óscar Ríos Ramírez destacó que este tipo de actividades se realizan de manera constante y responden a las peticiones ciudadanas, ya que la participación de la comunidad es clave para priorizar y atender las necesidades de cada sector.

“Seguimos avanzando a paso firme, porque San Juan de Sabinas es de todos y trabajando unidos, lograremos un municipio cada vez mejor”, afirmó.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener el ritmo de trabajo en materia de servicios públicos y mejorar la infraestructura urbana, con el objetivo de que cada familia de San Juan de Sabinas disfrute de un entorno seguro, limpio y digno.

