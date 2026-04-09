Grupo ERAN abrirá 300 empleos en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Tras el anuncio del gobernador Manolo Jiménez Salinas de la llegada de una empresa al Municipio de San Juan de Sabinas, hace algunos días, comenzaron las primeras contrataciones de Grupo ERAN.

La compañía busca cubrir puestos de Customer Support Associate, con requisitos de inglés fluido y experiencia previa, lo que representa una oportunidad laboral para perfiles especializados en atención al cliente.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez informó que, al abrir sus puertas, la empresa ofrecerá 300 empleos, lo que marca el arranque de una importante etapa de desarrollo económico para la Cuenca Carbonífera.

El edil destacó que, este proyecto permitirá a los habitantes acceder a empleos formales y bien remunerados, fortaleciendo la economía local del Municipio.

Mientras tanto, las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden realizar su pre registro en línea a través del portal oficial: https://registro-eran.nuevarosita.gob.mx.

Con ello, se busca agilizar la integración de los aspirantes a Customer Support Associate y garantizar un proceso transparente y ordenado.

Cabe señalar que, en las instalaciones de Sara Lee, donde se ubica la primera nave de ERAN, también se construye una segunda construcción industrial destinada a albergar la totalidad de los dos mil empleos que la empresa proyecta generar más adelante.

Este desarrollo industrial refuerza la vocación productiva de la Región Carbonífera y, abre nuevas perspectivas de crecimiento, mencionó el Presidente Municipal.

De acuerdo con las autoridades municipales, se estima que para los últimos días de mayo la empresa estaría en funcionamiento, consolidando así un proyecto que promete transformar el panorama laboral de San Juan de Sabinas y ofrecer nuevas oportunidades a cientos de familias.