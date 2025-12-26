San Juan de Sabinas mejora su infraestructura con obra de pavimentación

San Juan de Sabinas Coah.- Como parte del compromiso de atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, hizo entrega este viernes de una nueva obra de pavimentación con concreto hidráulico en la ciudad de Nueva Rosita, refrendando su palabra empeñada con los vecinos de este sector.

La obra corresponde a la calle Dr. Mier, en la colonia Infonavit, y forma parte de los primeros proyectos que se pusieron en marcha durante el año, dando muestra del interés de esta administración por cumplir compromisos y responder de manera oportuna a las demandas ciudadanas.

De acuerdo con la información técnica presentada por el director de Obras Públicas, Ramiro Sosa Ayala, los trabajos consistieron en la aplicación de 942 metros cuadrados de concreto hidráulico con una resistencia de 250 kg/cm², la construcción de 130 metros lineales de guarnición simple y 90 metros cuadrados de banqueta, con una inversión total de 1 millón 500 mil pesos, recursos provenientes del fondo REPUVE.

Ramiro Sosa Ayala destacó que el interés del alcalde Óscar Ríos Ramírez es claro: responder rápidamente a las solicitudes de la ciudadanía, priorizando obras que mejoren la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias de San Juan de Sabinas.

Durante su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez señaló que se encuentra en pláticas con el propietario de un terreno aledaño a esta vialidad, con el objetivo de generar facilidades que permitan conectar esta calle con el Libramiento Sur, lo que vendría a mejorar significativamente las condiciones de vialidad y conectividad en este sector de la ciudad.

Asimismo, el edil reconoció el apoyo permanente del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, quien ha sido un aliado fundamental para que las obras continúen llegando a San Juan de Sabinas, gracias al trabajo coordinado entre el municipio y el Gobierno del Estado.

A nombre de la comunidad beneficiada, Jorge Hernández Rocamontes agradeció la realización de esta obra y reconoció el trabajo que el alcalde Óscar Ríos Ramírez ha realizado durante el año, destacando acciones como la pavimentación de diversas calles, la instalación de más de 2,200 luminarias LED, que hoy brindan mayor seguridad a las familias, así como la campaña permanente de bacheo en distintos puntos del municipio. Señaló que los vecinos confían en que el 2026 traerá más cosas buenas para San Juan de Sabinas.

En el evento estuvieron presentes funcionarios municipales, así como vecinas y vecinos del sector, quienes resultaron directamente beneficiados con esta obra, la cual representa un paso más en el fortalecimiento de la infraestructura urbana y en la construcción de un municipio más ordenado, seguro y con mejores condiciones de vida para todos.