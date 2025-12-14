Óscar Ríos Ramírez inaugura Sky Shop en Nueva Rosita: nuevo impulso económico

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, acudió este día a la apertura de un nuevo establecimiento comercial en la ciudad de Nueva Rosita, denominado Sky Shop, propiedad de la familia Paredes Pérez, ubicado sobre el boulevard Adolfo López Mateos. Sky Shop es un negocio dedicado a la venta de ropa, perfumes y calzado para hombre y mujer, entre otros productos, que viene a fortalecer la oferta comercial del municipio.

Durante su visita, el edil reiteró la satisfacción que existe en la administración municipal por la apertura constante de nuevos establecimientos, al señalar que esto refleja la confianza que pequeños, medianos y grandes inversionistas tienen en San Juan de Sabinas, gracias a la certidumbre y estabilidad que se está generando.

La propietaria del establecimiento, Juanita Zulema Pérez Martínez, agradeció a nombre personal y de su familia el respaldo del alcalde Óscar Ríos Ramírez a este tipo de proyectos productivos, destacando que el negocio genera dos empleos directos, además de representar el sustento de una familia completa.

Como parte del apoyo al emprendimiento local, el alcalde realizó la donación de 30 mil pesos en efectivo, recurso que permitirá fortalecer el surtido y la variedad de productos que se ofrecerán al público. Con acciones como esta, San Juan de Sabinas continúa consolidándose como un polo de desarrollo económico, impulsando la apertura de pequeños, medianos y grandes negocios que generan empleos y fortalecen la economía local.