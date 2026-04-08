San Juan de Sabinas mejora su imagen urbana

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez informó que el municipio de San Juan de Sabinas continúa fortaleciendo sus acciones de transformación urbana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Señaló que se avanza con paso firme en la atención de las necesidades más inmediatas de la población, reforzando la limpieza y embellecimiento de la ciudad.

Dentro de las labores emprendidas, se ha intensificado la campaña de bacheo en las principales vialidades, buscando garantizar una movilidad más segura y eficiente. Asimismo, se trabaja en la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos, con el propósito de prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a peatones y conductores.

La mejora de la imagen urbana también forma parte de las prioridades, con acciones que incluyen limpieza constante y rehabilitación de espacios públicos. Estas medidas buscan proyectar una ciudad más ordenada y atractiva, que refleje el compromiso de las autoridades con el bienestar comunitario.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez subrayó que estas acciones son atenciones directas e inmediatas para la ciudadanía, respondiendo con hechos y cercanía. La estrategia se centra en escuchar las demandas de la población y dar soluciones prácticas que impacten de manera positiva en la vida diaria.

Con el lema "Vamos pa´ delante a pasos de gigante", San Juan de Sabinas reafirma su compromiso de trabajar por todos y para todos. La transformación del municipio se construye con acciones concretas que fortalecen la confianza ciudadana y consolidan un futuro más prometedor para la región.