Inconformidad en Sabinas por Agresión a Estudiantes: Padres Exigen Seguridad

SABINAS, COAH.- La señora Iris Lizeth Reséndiz García, madre de familia de la escuela Lázaro Cárdenas, expresó su inconformidad y preocupación por la presencia de un menor de edad que ha agredido a estudiantes del cuarto año en la institución. Según la señora Reséndiz García, los padres de familia han estado buscando una solución a la situación desde febrero, pero no han recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades escolares.

La madre de familia afirmó que la escuela no ha proporcionado información clara sobre quién es responsable de la situación y qué medidas se van a tomar para garantizar la seguridad de los estudiantes. 'No nos saben decir quién mandó el curso, no nos saben decir quién se va a hacer responsable', afirmó, después de enterarse que por primer ocasión los alumnos fueron citados en el verano para un curso sobre derechos humanos, lo cual consideran tiene que ver con el caso.

Los padres de familia han decidido manifestarse pacíficamente en la escuela hasta que las autoridades se acerquen a darles una resolución justa y se respeten los derechos de todos los niños. La señora Reséndiz García destacó que la presencia de cursos como el mencionado es algo nuevo en la escuela y que los padres de familia están preocupados por la seguridad de sus hijos.

La madre de familia también mencionó que ya se han reunido con el licenciado Erasmo Ramos, representante del gobernador Manolo Jiménez, y que buscan acercarse al gobernador para pedir su apoyo en la situación. 'Queremos que le pongan atención a la situación y nos den por escrito la resolución para que así nosotros podamos saber quién es el responsable', afirmó.

Los padres de familia están decididos a no permitir que sus hijos regresen a clases el próximo 1 de septiembre, hasta que se garantice su seguridad y se tomen medidas efectivas para prevenir futuras agresiones. La situación sigue en tensión y se espera que las autoridades escolares y gubernamentales tomen medidas para resolver el conflicto de manera satisfactoria.