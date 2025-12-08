Pareja de Oaxaca sufre accidente en carretera 57 en Sabinas

SABINAS, COAH.- Una pareja de adultos mayores originaria del estado de Oaxaca resultó lesionada la tarde de este lunes, luego de que el vehículo Renault en el que viajaban volcara sobre la carretera federal 57, en el tramo Monclova–Sabinas, a la altura del kilómetro 85. El percance generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se habría producido cuando el conductor perdió el control de la dirección de la unidad, lo que ocasionó que ésta saliera del camino y terminara volcada. Las condiciones del pavimento y la posible falta de pericia al volante son líneas de investigación que se manejan para esclarecer lo ocurrido.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Tras brindar los primeros auxilios, los lesionados fueron trasladados de manera inmediata a la sala de urgencias de un hospital en Sabinas, donde permanecen bajo observación médica.

El accidente provocó un breve cierre parcial de la circulación en la carretera federal 57, lo que generó retrasos en el tránsito vehicular. Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por la zona, especialmente en tramos donde se han registrado incidentes similares en los últimos meses.

Finalmente, se informó que la pareja lesionada se encuentra estable, aunque bajo vigilancia médica para descartar complicaciones. Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y garantizar la seguridad en este importante tramo carretero.