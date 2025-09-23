Claudia Andrade lidera apoyo a Asociación Esperanza de Vida

SABINAS, COAH.- En un gesto de solidaridad y compromiso social, la Fundación Bravitos de Corazón, dirigida por Claudia Andrade, anunció su participación activa en la campaña "Súmate al Rosa", impulsada por la Asociación Esperanza de Vida. Esta iniciativa busca brindar apoyo emocional y económico a familias que enfrentan momentos difíciles relacionados con enfermedades graves.

Como parte de esta colaboración, la fundación instalará un punto de venta de playeras conmemorativas para la caminata #SúmateAlRosa, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre. El objetivo es fomentar la participación ciudadana y recaudar fondos que contribuyan directamente a las acciones de la asociación.

Lo recaudado será destinado en su totalidad a la Asociación Esperanza de Vida, organización que se ha distinguido por su acompañamiento constante a personas en situación vulnerable, ofreciendo esperanza y contención en circunstancias críticas.

"Pongamos un granito de arena, porque todo apoyo suma y se transforma en esperanza", expresó Claudia Andrade, presidenta de Bravitos de Corazón, al invitar a la comunidad a sumarse a esta causa. Su mensaje refleja el espíritu de unión que caracteriza a las campañas solidarias en Sabinas.

La Fundación Bravitos de Corazón reafirmó así su compromiso con el bienestar comunitario, fortaleciendo redes de apoyo que trascienden lo asistencial y promueven una cultura de empatía y participación activa. La invitación está abierta a todas las personas que deseen contribuir y caminar juntos por una causa que toca el corazón de muchas familias.